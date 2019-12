Game Iphone Paling Popular Tahun 2019

Pada tahun 2019, Apple mengeluarkan 3 jenis iPhone yang terbaru iaitu iPhone 11, iPhone 11 Pro dan iPhone 11 Pro Max untuk meneruskan tradisi Apple, menghasilkan teknologi terbaru dalam smartphone yang dipasarkan setiap tahun. Di penghujung tahun 2019 ni, Apple ada kongsikan mengenai game yang paling popular dimuat turun oleh pengguna iPhone dari seluruh dunia. Mari kita tengok, game popular ni ada tak dalam smartphone korang. Kalau takde, boleh la cuba download.

Mario Kart Tour, mula dipasarkan untuk pengguna iPhone pada bulan September 2019, merupakan game paling popular pada tahun 2019 selepas menerima lebih daripada 100 juta muat turun.

The London tour is on now!

Leka gak kalau main game Mario Kart Tour ni. Pemain boleh pilih tahap kesukaran mengikut kelajuan yang disediakan antaranya 50cc, 100cc, 150cc dan 200cc dengan kelajuan yang melampau.

Game retro yang dah dimodenkan, Color Bump 3D memerlukan pemain untuk mengawal sebiji bola dan cuba untuk mengawal bola tersebut daripada terkena sebarang objek yang berlainan warna dengan bola tersebut.

Played this game for a year and a half to get to this

Game senang je ni. Tak mencabar sangat. Tapi korang akan leka dengan warna dan objek yang ditampilkan dalam game Color Bump 3D.

Game yang menggunakan unsur gelongsor air sebagai cara permainan, aquapark.io membolehkan pemain berlumba dengan pemain-pemain yang lain secara atas talian.

Turns out the easiest way to win at the #ios game https://t.co/jSYs0AJKaO is to just do nothing except press start.

2 of my races in a row on the video below.

2 of my races in a row on the video below.

Whoops nearly out of battery. #Gaming #MobileGame #iPhone #apple pic.twitter.com/hGY61nqCMi

— Chris Barnes (@ChrisBarnes_UK) August 21, 2019