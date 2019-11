Ketua Ultras Digantung Lebih 10 Tahun

Pemain yang pernah beraksi bersama Manchester City dan Liverpool, Mario Balotelli menjadi mangsa terbaru kepada isu perkauman yang berlaku dalam arena bola sepak antarabangsa. Dalam perlawanan liga Serie A di antara pasukan Verona dan Brescia pada 3 November 2019 hari tu, Mario Balotelli diejek oleh penyokong Verona menggunakan bahasa kasar melibatkan perkauman. Mario Balotelli yang dah hilang sabar terus berhenti bermain dan cuba meninggalkan padang.

Scenes in Italy. Mario Balotelli, presumably in response to racist abuse from fans, picks up ball and kicks it into stands.

Here’s the aftermath.

We – football, society – need teammates/opponents to stop pleading with victims to not walk off, start walking off with them instead pic.twitter.com/wQ6rfs7j0K

