PlayStation: Pemenang Game of the Year 2019

Baru-baru ni, PlayStation ada kongsikan mengenai game tahun 2019 yang berjaya menang beberapa anugerah menerusi undian orang ramai, gamer terutama sekali, di PlayStation Blog untuk menentukan game mana satu yang layak menang anugerah tertentu.

Jadi, kita sebagai pemerhati dan juga pemain PlayStation, teringin gak nak tahu game mana satu yang berbaloi untuk kita beli memandangkan game tersebut dipilih untuk menang anugerah pada tahun 2019. Kalau korang jenis yang memang dah main semua game terbaru tahun 2019, mari kita tengok sama ada korang setuju atau tak anugerah-anugerah ni diberikan kepada game yang berjaya menang.

Death Stranding dipilih oleh orang ramai menerusi undian yang dibuka di PlayStation Blog untuk menerima anugerah Best Narrative tahun 2019.

Death Stranding merupakan game pertama atau comeback daripada Hideo Kojima selepas berpisah dengan Konami untuk menghasilkan game bersiri, Metal Gear Solid sejak tahun 1987.

Sekali lagi, Death Stranding menerima undian paling banyak untuk anugerah Best Graphical Showcase tahun 2019 menewaskan pesaing terdekat, Resident Evil 2.

Korang dah pernah main ke belum Death Stranding ni? Ada yang kata bila main game Death Stranding macam tengok filem.

Bukan kat smartphone je game ni merupakan game yang paling banyak dimuat turun pada tahun 2019, Call of Duty: Modern Warfare juga dipilih oleh orang ramai di Playstation Blog untuk menerima anugerah Best Multiplayer untuk tahun 2019 menewaskan pesaing terdekat, Apex Legends.

Kingdom Hearts III yang menampilkan watak-watak besar dalam Disney antaranya Donald Duck, Goofy, Mike Wazowski, Jack Sparrow, Buzz Lightyear dan ramai lagi, menerima undian tertinggi untuk anugerah Best Role-Playing Game tahun 2019.

